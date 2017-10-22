Новости версия для печати Орловцы стали меньше тратиться на отдых Данные о туризме за 2016 год опубликовал Орелстат.



По подсчетам специалистов, общая стоимость реализованных турпакетов составила 334 миллиона рублей. Это самый низкий показатель за 6 лет. Так, в 2014 году орловцы заплатили за путешествия 482 миллиона рублей, и еще на миллион больше в 2015. Из общей суммы, потраченной на отдых в 2016 году, 107 миллионов пришлось на внутренний туризм, и 226 - на турпакеты по зарубежным странам.





Татьяна Дьяконова

22 октября 2017 года







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