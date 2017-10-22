Орловцы стали меньше тратиться на отдых

|
воскресенье
22.10.2017
23:04:45
|
|
Орловцы стали меньше тратиться на отдыхДанные о туризме за 2016 год опубликовал Орелстат.
По подсчетам специалистов, общая стоимость реализованных турпакетов составила 334 миллиона рублей. Это самый низкий показатель за 6 лет. Так, в 2014 году орловцы заплатили за путешествия 482 миллиона рублей, и еще на миллион больше в 2015. Из общей суммы, потраченной на отдых в 2016 году, 107 миллионов пришлось на внутренний туризм, и 226 - на турпакеты по зарубежным странам.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта