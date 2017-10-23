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понедельник
23.10.2017
10:06:55
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Орловская молодежь сможет представить свои проекты на Всероссийском конкурсе социально-экономического развития «Стратегия 2035»К участию приглашаются школьники, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты вузов.
Участникам предлагается представить свое видение судьбы России в 2035 году. Это может быть стратегия в формате рисунка, эссе или видеоролика.
В настоящий момент подходит к концу первый этап — заочный. Очный этап пройдет в ноябре в рамках форума «Россия, устремленная в будущее» в Москве и будет включать в себя защиту конкурсных работ, образовательную, деловую и культурную программы.
Победители смогут претендовать на стажировку в Совете Европы, грант на обучение в российском экономическом университете им. Плеханова и приглашение на одно из ярких событий ЧМ по футболу 2018 года.
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