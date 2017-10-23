Новости версия для печати Кадастровая палата закрывает пункты приема-выдачи документов в Орловской области Теперь их можно оформить через МФЦ.



Такой «переезд» осуществляется для повышения качества обслуживания орловцев. Офисы МФЦ работают шесть дней в неделю, включая субботу. Государственную регистрацию по-прежнему будут осуществлять специалисты управления Росреестра.



На данный момент уже 90% заявлений принимают и обрабатывают через многофункциональный центр.





Мария Семак

23 октября 2017 года







На главную страницу





