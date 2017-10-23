Новости версия для печати Сегодня в Роспотребнадзоре начинает работу новая «горячая линия» Тема: «Права потребителей в сфере оказания финансовых услуг».



Звонки будут принимать до 27 октября. Консультацию можно получить по телефону Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (4862) 42-26-59, а также по телефону консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8 (4862) 75-02-76.





Мария Семак

23 октября 2017 года







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