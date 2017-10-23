В Орловской области продолжается месячник профориентации для молодежи

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понедельник
23.10.2017
10:06:48
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В Орловской области продолжается месячник профориентации для молодежиОпределиться с будущей профессией помогает Служба занятости населения.
Во всех районах области для выпускников школ запланированы тематические классные часы, родительские собрания с участием сотрудников службы занятости. Детям и родителям расскажут, о том какие профессии сейчас самые востребованные, и где им можно обучиться. В колледжах и вузах пройдут дни открытых дверей, конкурсы профмастерства и мастер-классы по рабочим специальностям. Кроме того, для выпускников организуют экскурсии на предприятия.
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