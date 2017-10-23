Новости версия для печати В Орловской области продолжается месячник профориентации для молодежи Определиться с будущей профессией помогает Служба занятости населения.



Во всех районах области для выпускников школ запланированы тематические классные часы, родительские собрания с участием сотрудников службы занятости. Детям и родителям расскажут, о том какие профессии сейчас самые востребованные, и где им можно обучиться. В колледжах и вузах пройдут дни открытых дверей, конкурсы профмастерства и мастер-классы по рабочим специальностям. Кроме того, для выпускников организуют экскурсии на предприятия.





Татьяна Дьяконова

23 октября 2017 года







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