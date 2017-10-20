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В Орле открылась уникальная выставка иконописи

Автор - художница Марина Платонова. Выставка интересна не только для верующих людей и искусствоведов. По большому счету, она рассчитана на самый большой круг зрителей, ведь здесь можно узнать, как создаются и копируются иконы и еще много интересных фактов об иконописи и не только.

Марина Платонова родилась и работала в Орле, но учиться писать иконы уехала в Санкт-Петербург. Именно там сегодня сосредоточены мастерские, которые обучают именно каноническому письму. Сегодня интерес к русской православной иконе, ее изучению очень велик.
Марина Платонова, художник: «Происходит ренессанс в иконописи. После долгих лет забвения, утери традиций многие талантливые художники Санкт-Петербурга, Москвы начинают возрождать этот живописный канон, который был утерян».
Утери каноничных правил произошли задолго до революции 1917 года, тогда началось влияние западных веяний, традиция древнего написания иконы была утеряна и на ее место начали приходить живописания, близкие к академичным картинам. За несколько лет Марина написала десятки икон, но в музее Грановского представлено не так много работ.
Клирик Богоявленского собора о. Василий: «Это то, что у нее осталось, было много других работ, многие уже дома у людей, перед которыми они молятся».
Главная задача иконописца - твердое соблюдение канона и воцерковленность. Вне церкви икона не может существовать, это не создание декоративных вещей, это служение Богу. Но ряд правил, скорее, окрыляет и вдохновляет, чем ограничивает свободу творчества.
Марина Платонова, художник: «Правила эти родились не для того, чтобы сковать человека, его свободу в творчестве и жизни, а наоборот. Канон это духовный стержень, вокруг которого и развивается духовная жизнь человека, и происходит богопознание».
Как века назад, современные иконописцы пользуются только натуральными красками, золотом, яичной темперой - они не портятся и не выгорают столетиями. Сейчас много художников, которые пишут иконы, но считать себя мастером могут далеко не все, именно потому, что это искусство только возрождается, и требует труда и времени. В экспозиции выставки Марина Платонова представила работы разных лет, прориси, поэтапные разработки произведений церковного жанра.

Увидеть ее работы можно будет в музее Грановского до 15 ноября.



Эва Стасюлевич
20 октября 2017 года

 


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