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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым

Участие в рабочей встрече также принял управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта.

«Орловская область надеется на плодотворное сотрудничество с ПАО Сбербанк, которое имеет принципиальное значение для социально-экономического развития всего нашего региона», - подчеркнул Андрей Клычков.
Владимир Салмин проинформировал главу Орловщины об основных показателях деятельности финансовой организации.
 
Как было отмечено, в настоящее время она является одним из самых крупных налогоплательщиков области. Доля Центрально-Черноземного банка на местном рынке ипотечного кредитования превосходит 63 %. Этот показатель выше, чем в целом по стране. С начала года на Орловщине благодаря Сбербанку новоселье отметили более  2,3 тыс. семей. Как рассказал Ярослав Скирта, не менее активно развиваются дистанционные сервисы. Проект «Карта ЖКХ», позволивший отказаться от бумажных квитанций, признан успешным и тиражирован на Липецкую область.
 
Кроме того, почти 3 тыс. торговых предприятий области принимают к оплате банковские карты через оборудование Сбербанка. Свыше 60 % населения Орловской области получает заработную плату на банковские карты Сбербанка.
 
Число клиентов банка сегодня пополнил Андрей Клычков, которому была вручена карта «МИР».
«Мы благодарны врио Губернатора Орловской области за то, что выбрал наш банк в качестве своего оператора», - сообщил Владимир Салмин.
Он заверил главу региона в том, что работа банка будет и впредь способствовать развитию экономики Орловской области, внедрению новых технологий в банковской сфере, повышению уровня и качества жизни населения. Среди совместных проектов на ближайшую перспективу была названа организация мероприятий, посвященных празднованию 200-летия И. С. Тургенева.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
20 октября 2017 года

 


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