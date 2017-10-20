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Глава региона продолжает знакомство с Орловщиной

Сегодня Андрей Клычков посетил Дмитровский район.

Проблемы поддержки местных производителей и земледельцев, социальная сфера и бюджетные вопросы – все это обсуждалось не «за круглым столом», а на местах – на предприятиях и встречах с активными жителями.  
 
Знакомство с Дмитровским районом Андрей Клычков начал в кабинете главы района. Сергей Козин рассказал руководителю региона о главной на сегодняшней день проблеме для районной администрации, это долг в 16 миллионов рублей. Сложился он из зарплат сотрудников соцучреждений, обслуживания зданий и оплаты различных контрактов.
 
А за стеной в этот момент врио губернатора ждали жители Дмитровского района. Люди на встречу тоже пришли с проблемами. Больше всего их волнует состояние дорог. На основных трассах «Дмитровск-Кромы», «Дмитровск – Малое-Боброво» и «Бородино-Работьково» нужно менять больше 30 км асфальтового покрытия. Ямочный ремонт уже неуместен.
 
Также дмитровцы рассказали Андрею Клычкову о нестабильных поставках сжиженного газа в район – у поставщика здесь нет складов и люди вынуждены сами ездить за горючим сырьём.
 
В ходе экскурсии по городу, показали, что пора обновить зал районного дома культуры. Так, по нарастающей, гости оказались и на «Дмитровском мясоперерабатывающем комплексе». Молодое, но при этом перспективное предприятие нуждается в расширении рынка сбыта.
«ООО «Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс» является успешным примером развития малого и среднего бизнеса на Орловщине. Выстраивая сотрудничество власти и таких сельхозтоваропроизводителей, мы сможем эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона, - отметил Андрей Клычков
Впечатлили Андрея Клычкова и местные крестьянские хозяйства. В «Искре», например, выращивание зерновых и масличных культур стало по-настоящему семейным делом. Отец руководит предприятием, сыновья модернизируют производство. Есть, даже, собственные уникальные разработки.
«Хозяйство показывает прекрасный образец семейного фермерства. Здесь выстроен полный цикл сельхозпроизводства, большое внимание уделяется обновлению техники. Такие хозяйства вносят вклад в развитие всего района, являются локомотивом роста. Они должны получать достойную государственную поддержку», - заявил Андрей Клычков
В ходе осмотра городского парка Дмитрия Кантемира был поднят вопрос о реконструкции памятника XVIII века. Андрей Клычков рекомендовал региональному правительству рассмотреть это предложение. В завершении рабочего визита Андрей Клычков обозначил перспективы развития и задачи стоящие перед Дмитровским районом в следующем году. Это обязательства в социальной сфере, наращивание роста промышленного и сельхозпроизводства, а также ремонт дорог и соцобъектов.



Антон Киселёв
20 октября 2017 года

 


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