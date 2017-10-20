Глава региона продолжает знакомство с Орловщиной

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пятница
20.10.2017
21:26:45
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Глава региона продолжает знакомство с ОрловщинойСегодня Андрей Клычков посетил Дмитровский район.
Проблемы поддержки местных производителей и земледельцев, социальная сфера и бюджетные вопросы – все это обсуждалось не «за круглым столом», а на местах – на предприятиях и встречах с активными жителями.
Знакомство с Дмитровским районом Андрей Клычков начал в кабинете главы района. Сергей Козин рассказал руководителю региона о главной на сегодняшней день проблеме для районной администрации, это долг в 16 миллионов рублей. Сложился он из зарплат сотрудников соцучреждений, обслуживания зданий и оплаты различных контрактов.
А за стеной в этот момент врио губернатора ждали жители Дмитровского района. Люди на встречу тоже пришли с проблемами. Больше всего их волнует состояние дорог. На основных трассах «Дмитровск-Кромы», «Дмитровск – Малое-Боброво» и «Бородино-Работьково» нужно менять больше 30 км асфальтового покрытия. Ямочный ремонт уже неуместен.
Также дмитровцы рассказали Андрею Клычкову о нестабильных поставках сжиженного газа в район – у поставщика здесь нет складов и люди вынуждены сами ездить за горючим сырьём.
В ходе экскурсии по городу, показали, что пора обновить зал районного дома культуры. Так, по нарастающей, гости оказались и на «Дмитровском мясоперерабатывающем комплексе». Молодое, но при этом перспективное предприятие нуждается в расширении рынка сбыта.
Впечатлили Андрея Клычкова и местные крестьянские хозяйства. В «Искре», например, выращивание зерновых и масличных культур стало по-настоящему семейным делом. Отец руководит предприятием, сыновья модернизируют производство. Есть, даже, собственные уникальные разработки.
В ходе осмотра городского парка Дмитрия Кантемира был поднят вопрос о реконструкции памятника XVIII века. Андрей Клычков рекомендовал региональному правительству рассмотреть это предложение. В завершении рабочего визита Андрей Клычков обозначил перспективы развития и задачи стоящие перед Дмитровским районом в следующем году. Это обязательства в социальной сфере, наращивание роста промышленного и сельхозпроизводства, а также ремонт дорог и соцобъектов.
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