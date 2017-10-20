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Глава региона продолжает знакомство с Орловщиной

Проблемы поддержки местных производителей и земледельцев, социальная сфера и бюджетные вопросы – все это обсуждалось не «за круглым столом», а на местах – на предприятиях и встречах с активными жителями.

Знакомство с Дмитровским районом Андрей Клычков начал в кабинете главы района. Сергей Козин рассказал руководителю региона о главной на сегодняшней день проблеме для районной администрации, это долг в 16 миллионов рублей. Сложился он из зарплат сотрудников соцучреждений, обслуживания зданий и оплаты различных контрактов.

А за стеной в этот момент врио губернатора ждали жители Дмитровского района. Люди на встречу тоже пришли с проблемами. Больше всего их волнует состояние дорог. На основных трассах «Дмитровск-Кромы», «Дмитровск – Малое-Боброво» и «Бородино-Работьково» нужно менять больше 30 км асфальтового покрытия. Ямочный ремонт уже неуместен.

Также дмитровцы рассказали Андрею Клычкову о нестабильных поставках сжиженного газа в район – у поставщика здесь нет складов и люди вынуждены сами ездить за горючим сырьём.

В ходе экскурсии по городу, показали, что пора обновить зал районного дома культуры. Так, по нарастающей, гости оказались и на «Дмитровском мясоперерабатывающем комплексе». Молодое, но при этом перспективное предприятие нуждается в расширении рынка сбыта.

«ООО «Дмитровский мясоперерабатывающий комплекс» является успешным примером развития малого и среднего бизнеса на Орловщине. Выстраивая сотрудничество власти и таких сельхозтоваропроизводителей, мы сможем эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона, - отметил Андрей Клычков.



«Хозяйство показывает прекрасный образец семейного фермерства. Здесь выстроен полный цикл сельхозпроизводства, большое внимание уделяется обновлению техники. Такие хозяйства вносят вклад в развитие всего района, являются локомотивом роста. Они должны получать достойную государственную поддержку», - заявил Андрей Клычков. Впечатлили Андрея Клычкова и местные крестьянские хозяйства. В «Искре», например, выращивание зерновых и масличных культур стало по-настоящему семейным делом. Отец руководит предприятием, сыновья модернизируют производство. Есть, даже, собственные уникальные разработки.

В ходе осмотра городского парка Дмитрия Кантемира был поднят вопрос о реконструкции памятника XVIII века. Андрей Клычков рекомендовал региональному правительству рассмотреть это предложение. В завершении рабочего визита Андрей Клычков обозначил перспективы развития и задачи стоящие перед Дмитровским районом в следующем году. Это обязательства в социальной сфере, наращивание роста промышленного и сельхозпроизводства, а также ремонт дорог и соцобъектов.