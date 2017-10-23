Новости версия для печати Орловский Дом литераторов отметил 10-летний юбилей За это время в свет вышли сотни книг, открыты новые таланты, а сколько было организовано мероприятий и посчитать трудно. На торжественном вечере подводили итоги и намечали планы на будущее.



На вечер собрались поэты, писатели, друзья. Вспомнили историю создания и самой организации, и историю усадьбы Бакиных, где расположен Дом литераторов. Раньше по соседству находились усадьбы Тургеневых, Лесковых, Ермоловых и других известных в России семейств. И не удивительно, что под крышей этого здания собрались литературные таланты Орловщины, говорит и.о. директора Орловского Дома литераторов Андрей Фролов.

Андрей Фролов: «Начинающий литератор не должен быть в вакууме, надо чтоб он рос, необходимо создать условия, чтобы молодые знали, куда можно обратиться за советом, за помощью, а систему создали, она работает, проводятся семинары, конференции, фестивали». Приехал поздравить коллег и и.о. председателя Союза писателей России Николай Иванов. Работу Орловского Дома литераторов оценил высоко, но посоветовал побольше внимания уделять поиску новых талантов в районах области.



На юбилейном вечере работникам литературного дома вручили памятные знаки, выпущенные к 80-летию области, грамоты и подарки. Пожелали творческих успехов писателям и поэтам, а также успехов в поисках новых имен.





Татьяна Тимохина

23 октября 2017 года







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