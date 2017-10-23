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В Орле прошел общегородской экологический субботник

В нем приняли участие свыше 40 тысяч орловцев: 1370 трудовых коллективов, более 12 тысяч студентов.

Одним из самых масштабных мест уборки стал парк "Дворянское гнездо". Чтобы очистить от мусора его территорию, собрались представители областной и городской властей, учащиеся образовательных учреждений. В этот день здесь также посадили молодые березы и рябины. Участие в высадке деревьев вместе с горожанами приняли врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Всего в разных районах города посадили почти 1500 саженцев. Общими усилиями горожан и коммунальных служб очищено несколько гектаров зеленых зон, 8,5 километров берегов рек Ока и Орлик, ликвидировано 18 несанкционированных свалок.

Внимание во время субботника было уделено не только центральным улицам, паркам и скверам, но и периферийным улицам. Так, сотрудники структурных подразделений администрации города работали на территории в районе въездного знака "Орел", включая склон оврага, территории между полосой отвода железной дороги и биостанцией в районе улицы Чечневой, улицы Металлургов, Московского шоссе. Очистили от мусора территорию парка "Разградский", набережную Дубровинского (под Герценским мостом) и др.




Орловское Информбюро
23 октября 2017 года

 


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