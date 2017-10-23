Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 35 ДТП Среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, пострадал 1 несовершеннолетний.



Днем 21 октября водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», следовал по ул. Шоссейной в селе Сосково. Не справившись с управлением, водитель допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения. Машиной скорой помощи они были доставлены в медицинское учреждение.



22 октября около трех часов дня водитель, управляя автомобилем «УАЗ», следовал по ул. Центральной в деревне Становой Колодезь. Не справившись с управлением, водитель допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир (юноша 2000 г.р.) получили телесные повреждения. Пострадавшие не были госпитализированы, им назначено амбулаторное лечение.



22 октября в 22:15 водитель, управляя автомобилем «Мазда-3», при движении по городу Орлу на нерегулируемом перекрестке ул.Генерала Родина и ул.Стрелецкой не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение) с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля (женщина 1989 г.р.) получили телесные повреждения, госпитализированы в отделение травматологии.





Орловское Информбюро

23 октября 2017 года







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