Новости версия для печати У перекрестка улиц Васильевской и Панчука произошло нестандартное ДТП Его участниками стали автомобилистка за рулем иномарки и ребенок.



По словам девушки, управлявшей «Лексусом», подъезжая к перекрестку, она заметила маленького пешехода. Он был на проезжей части и без присмотра взрослых.



Выехав к перекрестку, автомобилистка услышала позади гневные возгласы. У пятилетнего пешехода нашлось вдруг множество заступников. Взрослые утверждали, что ребенок стоял на тротуаре. Впрочем, инспекторы вскоре выяснили: маленький пешеход стоял именно на дороге. Происходящее заставило автомобилистку и полицейских заподозрить так называемую «автоподставу».



Как сообщила девушка стражам порядка, в толпе жалобщиков, возникшей в считанные секунды, ей тут же предложили решить вопрос деньгами. В любом случае, говорят инспекторы, объективные данные расследования – и место наезда, и место касания автомобиля и пешехода - предварительно указывают на невиновность автомобилистки. Никаких повреждений у ребенка не обнаружено.









Иван Суверин

23 октября 2017 года







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