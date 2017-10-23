Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- От идеи до воплощения – помощь общественников. Сегодня в Орле открылся гражданский университет.



- Некомфортная городская среда. Когда в Орле закончат ремонт дворов?



- В генеральной уборке Орла приняли участие 40 тысяч горожан.



- Год экологии – 30 лет подряд. Уникальный школьный биокомплекс отмечает юбилей.



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Вести-Орёл

23 октября 2017 года







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