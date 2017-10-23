Новости версия для печати В Орле открылся гражданский университет Читать лекции и проводить семинары в нем будут представители общественных организаций. Сегодня заработал первый модуль – образовательный.



Это проект региональной Общественной палаты. По словам организаторов площадки, сегодня социальная сфера нуждается в поддержке со стороны некоммерческих организаций. За парты сядут как активные студенты, так и люди старшего поколения. Им расскажут, как превратить идею в конкретный социальный проект, как организовать работу волонтеров «золотого возраста». Работать гражданский университет будет на постоянной основе.





Надежда Невматулина

23 октября 2017 года







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