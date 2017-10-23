Новости версия для печати Ремонт дворов в Орле завершается Хотя и с опозданием. Подрядчики попали на штрафы за задержку сроков, жители вынуждены мириться с лужами во дворах.



Сегодня в Орле еще 16 дворов ждут своего часа. В пятницу с инспекцией по нескольким адресам отравились городские власти.



Первая остановка инспекции - Ломоносова, 5. В августе подрядчик демонтировал бордюры. И больше его в этом дворе не видели. «Проблемами с ресурсами» объясняют строители свою нерасторопность. В итоге – штраф за задержку сроков, а оплата работ – только после сдачи. Да и то – за минусом неудобств, которые затянувшийся ремонт принес жителям.



Асфальт во дворе дома № 36 по улице Металлургов - появился, а вместе с ним – лужи: «сплошной бассейн», - говорят жители, - «хоть лодку бери и сапоги одевай, люди ходят по бордюрам». Просчеты подрядчика - налицо. Теперь ему за свой счет предстоит заново асфальтировать двор. И только после этого комиссия примет объект.



О том, что нужно сделать на улице Горького, властям рассказали сами жители. Асфальт на тротуаре не выдержал бойкой торговли. Ходить по бордюрам здесь - тоже дело привычное.

Артём Левковский, начальник территориального управления по Советскому району г. Орла: «С собственником мы разговаривали, он принес все документы и сказал, что весной этот участок он будет облагораживать. Сделает ровную площадку, ступеньки, асфальт». Вообще же в Орле давно существует практика «ответственности бизнеса». И, по словам властей, предприниматели идут навстречу и жителям, и чиновникам. Ремонт тротуаров около торговых точек – на их совести. Что же касается дворов – работы должны быть закончены до 1 ноября.









Надежда Невматулина

23 октября 2017 года







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