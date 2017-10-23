Новости версия для печати В орловском Городском Центре культуры прошел бал талантов Там зажигались пусть пока еще не звёзды, но уже «Искорки» - самые маленькие артисты.



Буквально на несколько часов фойе Городского Центра культуры превратилось и в гримерку, и репетиционный зал одновременно. Дети готовились к балу талантов «Искорки». Выступали на балу самые юные участники – те, кто только пришел сюда заниматься вокалом, английским или танцами. Всего на базе центра - больше 70 кружков. Обучается в них более полутора тысяч ребят.



Свои первые шаги в мир искусства сделали и участники детского ансамбля народной музыки «Сюрприз». Как отмечает их руководитель, самым маленьким нет и трех лет, но они уверенно держат в руках свои первые инструменты.

Наталья Шпилевая, руководитель детского ансамбля народной музыки «Сюрприз», заслуженный работник культуры России: «Общий язык можно найти с любым ребенком, если его заинтересовать. И даже если они не станут профессиональными музыкантами, вокалистами и хореографами, мне кажется, что они на всю жизнь пронесут любовь к творчеству, искусству, к прекрасному». Задача ребят - выложится на все сто процентов и показать свое мастерство. Задача родителей, бабушек и дедушек - а именно они были в качестве зрителей – поддержать юных артистов громкими аплодисментами. И те, и другие справились с поставленной целью.

Елена Майорова, директор Орловского городского центра культуры, заслуженный работник культуры: «Главная цель - показать маленьким деткам, которые только 4 сентября пришли к нам на открытие сезона, что есть сцена, как можно почувствовать запах этой сцены, понять, как ты можешь общаться со зрителем». Подобный осенний бал талантов уже давно стал доброй традицией и проходит ежегодно. Он дает возможность маленьким артистам почувствовать себя настоящими звездами, которым рукоплещет зал.









Анна Вайсергисер

23 октября 2017 года







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