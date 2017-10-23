Новости версия для печати «Учащиеся» Школы домкомов посетили очередной урок На очередном уроке обсудили проблемы и возможности программы «Комфортная городская среда».



Домкомов интересовало, почему подрядчики затягивают с укладкой асфальта, почему конкурсы выигрывают ненадежные подрядчики, и почему программой предусмотрено только 4 вида работ, а на парковки, детские и спортивные площадки, жителям приходится самостоятельно искать финансирование.



В Орле в этом году исполнение программы затянулось. А вот в Ливнах и Болхове справились на «отлично». Всего по области благоустроят 101 территорию. Из федерального центра выделено больше 150 миллионов рублей, областных средств – 10 миллионов.





Анна Вайсергисер

23 октября 2017 года







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