Новости версия для печати На Орловщине прошла серия учений МЧС Тяжело в учении - легче в случае нештатной ситуации, реагировать на которые учатся совместно спасатели, оперативные службы и руководители районов. Целая серия тренировок прошло в регионе. Их проанализировали в региональном главке МЧС.



К своему повседневному костюму глава Колпнянского района Виктор Громов прибавил противогазную сумку. Району была предложена условная чрезвычайная ситуация - в данном случае крупное ДТП, которое было осложнено и количеством пострадавших, и вторичными ЧП – повреждением энергосистемы. Предусмотреть все аспекты неотложных работ, спасательных, коммунальных и медицинских – главная задача таких тренировок.



Водные спасатели Орла вышли во всеоружии на специальный смотр, проверив плавсредства, оборудование и снаряжение: так водолазы ежегодно готовятся к осенне-зимнему межсезонью.



Фундаментальная библиотека ОГУ «пережила пожар». К счастью, учебный. Реальное возгорание с такими параметрами неминуемо стало бы ЧП областного масштаба.



По итогам каждого мероприятия ожидается «разбор полетов» с обсуждением успехов и недочетов.





Иван Суверин

23 октября 2017 года







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