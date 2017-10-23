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Пора менять колеса

Антициклон, пришедший на Орловщину, принес с собой первые заморозки. И у автомобилистов возникают традиционные вопросы: когда переходить на зимнюю резину и что в этом случае предпочтительнее.

Напомним, по закону, зимняя резина обязательна – в период с 1 декабря по 1 марта. Владельцам машин с летней резиной в это время грозит штраф 500 рублей. Однако, как говорят в ГИБДД, зимние протекторы могут понадобиться орловским водителям значительно раньше.
Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Уже сегодня были первые заморозки, на некоторых участках дороги возможно образование ледяной корки, поэтому автолюбителям необходимо в ближайшее время поменять летнюю резину на зимнюю, и обусловлено это, прежде всего, безопасностью дорожного движения. Поменять летнюю резину на зимнюю - значит предотвратить ДТП и спасти свою и чужие жизни».
Выбор зимних шин, говорят инспекторы, водителям стоит делать, исходя из предполагаемых условий эксплуатации автомобиля.
Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Если вы двигаетесь большую часть времени по городу, где предполагается очищение проезжей части от снега и обработка ее противогололедными реагентами, то в данном случае все-таки предпочтительнее, по словам экспертов, выбирать фрикционную резину, или так называемую «липучку». Если ваши маршруты чаще всего проходят по загородным трассам, там, где образуются снежные переметы или ледяной наст, то стоит отдать предпочтение шипованной резине».
Кроме того, в ГИБДД напоминают: шипы, используемые на сухом асфальте, удлиняют тормозной путь машины, что водителям надлежит учитывать при выборе безопасной скорости и дистанции.


Иван Суверин
23 октября 2017 года

 


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