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В Орёл приедет единственный в России автобус-тренажёр

Это настоящий учебный класс на колесах - отмечают сотрудники ГИБДД и обещают в наглядной форме показать и объяснить ребятам ситуации безопасного поведения в транспорте. Например, при задымлении вагона, или отрыве сидений в момент столкновения транспортного средства.

Автобус уже побывал в городах Северного Кавказа, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Тамбове, Великих Луках, Пскове, Санкт-Петербурге, Тихвине, Череповце. В Орёл он заедет только на один день. Увидеть чудо-технику можно 27 октября около Мега Комплекса Гринн с 15 до 17 часов.