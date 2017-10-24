В Орёл приедет единственный в России автобус-тренажёр

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вторник
24.10.2017
9:10:57
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В Орёл приедет единственный в России автобус-тренажёрПобывать в нём приглашают детей от 6 до 12 лет.
Это настоящий учебный класс на колесах - отмечают сотрудники ГИБДД и обещают в наглядной форме показать и объяснить ребятам ситуации безопасного поведения в транспорте. Например, при задымлении вагона, или отрыве сидений в момент столкновения транспортного средства.
Автобус уже побывал в городах Северного Кавказа, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Тамбове, Великих Луках, Пскове, Санкт-Петербурге, Тихвине, Череповце. В Орёл он заедет только на один день. Увидеть чудо-технику можно 27 октября около Мега Комплекса Гринн с 15 до 17 часов.
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