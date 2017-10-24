Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
24.10.2017
9:11:04
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В 2017 году орловцы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, получат социальные выплаты в объеме 880,3 млн рублей

На территории Орловской области проживают 680 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 280 из них признаны инвалидами в связи с радиационным воздействием.

В течение 2016 года 100 тысяч жителей Орловской области, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, получили социальные выплаты в объеме 826,8 млн рублей из федерального бюджета.
 
За три квартала 2017 года выплачено 653,9 млн рублей.
 
За 2016 год на выплату жителям области, проживающим на загрязненных территориях, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста 3 лет из федерального бюджета было израсходовано 559 млн рублей, за 3 квартала 2017 года - 408 млн рублей, план 2018 года – 523 млн рублей.
 
С 1 июля 2016 года по настоящее время за назначением новой ежемесячной выплаты на каждого ребенка обратились 2078 человек.
 
На территории Орловской области проживают 680 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 280 из них признаны инвалидами в связи с радиационным воздействием. На выплату возмещения вреда здоровью, ликвидаторам чернобыльской катастрофы, ставшим инвалидам, за прошедшие 3 квартала 2017 года из федерального бюджета выплачено 78,6 млн рублей.
 
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поручил социальному блоку правительства обеспечить организацию своевременного назначения и выплаты социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, подчеркнув, что это наша мера ответственности перед ликвидаторами катастрофы и всеми пострадавшими от нее, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
24 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта