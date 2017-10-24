Новости версия для печати

В 2017 году орловцы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, получат социальные выплаты в объеме 880,3 млн рублей

В течение 2016 года 100 тысяч жителей Орловской области, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, получили социальные выплаты в объеме 826,8 млн рублей из федерального бюджета.

За три квартала 2017 года выплачено 653,9 млн рублей.

За 2016 год на выплату жителям области, проживающим на загрязненных территориях, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста 3 лет из федерального бюджета было израсходовано 559 млн рублей, за 3 квартала 2017 года - 408 млн рублей, план 2018 года – 523 млн рублей.

С 1 июля 2016 года по настоящее время за назначением новой ежемесячной выплаты на каждого ребенка обратились 2078 человек.

На территории Орловской области проживают 680 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 280 из них признаны инвалидами в связи с радиационным воздействием. На выплату возмещения вреда здоровью, ликвидаторам чернобыльской катастрофы, ставшим инвалидам, за прошедшие 3 квартала 2017 года из федерального бюджета выплачено 78,6 млн рублей.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поручил социальному блоку правительства обеспечить организацию своевременного назначения и выплаты социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, подчеркнув, что это наша мера ответственности перед ликвидаторами катастрофы и всеми пострадавшими от нее, сообщает информационный портал Орловской области