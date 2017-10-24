Новости версия для печати 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом Сегодня в Орле в 13 часов в центре здоровья областной клинической больницы начнется акция, посвященная этому дню.



Это будет серьезный разговор о симптомах, лечении и профилактике нарушений мозгового кровообращения. Перед аудиторией выступят врачи-неврологи. Всем желающим бесплатно измерят артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина. Всех, кто заинтересован получить информацию и пройти обследование, ждут на седьмом этаже поликлиники областной больницы.





Елена Литинская

24 октября 2017 года







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