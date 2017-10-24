Новости версия для печати Сотрудники орловского Детского парка обращаются к горожанам за помощью Питомцам зоопарка требуются запасы еды на зиму.



Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Для птиц и животных нужны фрукты, овощи, крупы, зерно и сено. Если вы готовы оказать помощь – приходите в Детский парк. Более подробную информацию о том, что еще может понадобиться, вы узнаете по телефону 73-17-20.





Мария Семак

24 октября 2017 года







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