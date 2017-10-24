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вторник
24.10.2017
9:10:59
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Сегодня в Орле состоится большой концерт камерного хора «ЛИК»Лауреат российских и международных фестивалей выступит вечером в ДК железнодорожников.
Вся программа хора посвящена 140-летию со дня рождения выдающегося русского музыканта Павла Григорьевича Чеснокова.
В созвездии русских композиторов духовной музыки это имя одно из самых ярких. Кроме того, он был блестящий педагог и автор книги «Хор и управление им», которая со временем стала своеобразной энциклопедией хоровой работы. В программе прозвучат произведения духовной и светской музыки, написанные Павлом Чесноковым.
Начало в 18:30.
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