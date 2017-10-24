Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится большой концерт камерного хора «ЛИК» Лауреат российских и международных фестивалей выступит вечером в ДК железнодорожников.



Вся программа хора посвящена 140-летию со дня рождения выдающегося русского музыканта Павла Григорьевича Чеснокова.



В созвездии русских композиторов духовной музыки это имя одно из самых ярких. Кроме того, он был блестящий педагог и автор книги «Хор и управление им», которая со временем стала своеобразной энциклопедией хоровой работы. В программе прозвучат произведения духовной и светской музыки, написанные Павлом Чесноковым.



Начало в 18:30.





Эва Стасюлевич

24 октября 2017 года







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