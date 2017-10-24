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Коротко о главном

- Проблемы видны не из окон кабинетов, а на расстоянии вытянутой руки. Андрей Клычков сегодня провел день в Малоархангельском районе.

- Водительская смена сезонов. Когда «лето» пора менять на «зиму»?

- Безопасный переезд. В Орловский перинатальный центр передали еще несколько автолюлек.

- Помогут воплотить мечты. В Орле открыт гражданский университет.

- Из «Искорок» разгорятся звезды. В Орловском городском центре культуры прошел бал талантов.