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Сегодня глава региона провел рабочий день в Малоархангельском районе

В Малоархангельске состоялось выездное заседание правительства Орловской области.

Визит главы региона в Малоархангельске начался с церемонии возложения цветов в парке Победы. Затем, небольшая экскурсия по центру города и первые принятые решения. Андрей Клычков пообещал помочь райцентру с ремонтом местного Пушкинского парка. 
 
В ходе заседания с членами правительства Андрей Клычков выслушал отчет о реализации в Орловской области госпрограммы по благоустройству городской среды. В этом году средства на нее получили Орел, Мценск, Ливны и Болхов. В Ливнах и Болхове работы практически завершены, а Орёл и Мценск отстали по срокам. 
 
Вслед за официальной встречей – знакомство с районом. В частности, посещение мясного производства и хлебопекарни потребительского общества «Малоархангельские колбасы». Продукция производится из натурального сырья на современном оборудовании. Андрей Клычков отметил, что нужно рассмотреть возможность открытия магазина ПО «Малоархангельские колбасы» в Орле. 
 
Следующее в списке посещений – местное хозяйство «Дубовицкое». Оно известно производством зерновых культур и сахарной свеклы. На полях еще идут работы, поэтому глава региона смог прямо в ходе уборочной оценить качество нового урожая. Глава региона пообщался и со студентами «ОрелГАУ», которые проходят практику в Дубовицком. И что еще важнее, остаются работать на предприятии и жить в районе. В Малоархангельске и в окружающих его населенных пунктах сделать это непросто. 
 
Об этом говорили на встрече с местными жителями. Среди них – учителя, врачи, фермеры, руководители школ. Андрей Клычков взял слово первым и рассказал о том, какими принципами руководствуется в работе и в каких сферах смогут сэкономить региональные власти.  
Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Пока мы не поставим во главу угла человека, никакие планы не сбудутся и не реализуются. Будем оптимизировать состав чиновников. Нужно создать условия, что бы это была рабочая структура, а не структура «пожирающая» бюджетные деньги». 
На встрече, жители района рассказали о своих бедах. Проблемы схожи с теми, что и в других муниципальных образованиях. Это дороги, вопросы ЖКХ, жильё для приезжих, нехватка медперсонала, ремонт школ.
 
Первые решения были приняты фактически сразу. Это, например, ремонт дороги между населенными пунктами Легостаево и Рогатый,  чтобы безопасно возить детей к местной школе. А также, дополнительный школьный автобус для района. 
«Безусловно, в районе есть проблемы, которые нужно решать как можно быстрее, − прокомментировал встречу Андрей Клычков. – Нам предстоит находить решения совместно с муниципальной властью. И прежде чем говорить о грандиозных планах развития Орловской области в целом, нужно определиться с муниципалитетами о решении конкретных проблем на местах».
В планах у главы региона – познакомиться с жителями каждого района Орловской области. Сделать это он обещал в ближайшее время.





Юлия Сулим
23 октября 2017 года

 


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