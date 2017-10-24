Сегодня глава региона провел рабочий день в Малоархангельском районе

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вторник
24.10.2017
2:48:59
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Сегодня глава региона провел рабочий день в Малоархангельском районеВ Малоархангельске состоялось выездное заседание правительства Орловской области.
Визит главы региона в Малоархангельске начался с церемонии возложения цветов в парке Победы. Затем, небольшая экскурсия по центру города и первые принятые решения. Андрей Клычков пообещал помочь райцентру с ремонтом местного Пушкинского парка.
В ходе заседания с членами правительства Андрей Клычков выслушал отчет о реализации в Орловской области госпрограммы по благоустройству городской среды. В этом году средства на нее получили Орел, Мценск, Ливны и Болхов. В Ливнах и Болхове работы практически завершены, а Орёл и Мценск отстали по срокам.
Вслед за официальной встречей – знакомство с районом. В частности, посещение мясного производства и хлебопекарни потребительского общества «Малоархангельские колбасы». Продукция производится из натурального сырья на современном оборудовании. Андрей Клычков отметил, что нужно рассмотреть возможность открытия магазина ПО «Малоархангельские колбасы» в Орле.
Следующее в списке посещений – местное хозяйство «Дубовицкое». Оно известно производством зерновых культур и сахарной свеклы. На полях еще идут работы, поэтому глава региона смог прямо в ходе уборочной оценить качество нового урожая. Глава региона пообщался и со студентами «ОрелГАУ», которые проходят практику в Дубовицком. И что еще важнее, остаются работать на предприятии и жить в районе. В Малоархангельске и в окружающих его населенных пунктах сделать это непросто.
Об этом говорили на встрече с местными жителями. Среди них – учителя, врачи, фермеры, руководители школ. Андрей Клычков взял слово первым и рассказал о том, какими принципами руководствуется в работе и в каких сферах смогут сэкономить региональные власти.
На встрече, жители района рассказали о своих бедах. Проблемы схожи с теми, что и в других муниципальных образованиях. Это дороги, вопросы ЖКХ, жильё для приезжих, нехватка медперсонала, ремонт школ.
Первые решения были приняты фактически сразу. Это, например, ремонт дороги между населенными пунктами Легостаево и Рогатый, чтобы безопасно возить детей к местной школе. А также, дополнительный школьный автобус для района.
В планах у главы региона – познакомиться с жителями каждого района Орловской области. Сделать это он обещал в ближайшее время.
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