Новости версия для печати Поиск работы для молодых орловских специалистов все чаще заканчивается успехом Это отмечают в управлении труда и занятости. Из 2,5 тысяч выпускников вузов – 1 400 трудоустроились.



Согласно статистике, основные проблемы на орловском рынке труда – дисбаланс спроса-предложения и невысокая зарплата, особенно при учете отсутствия опыта.



Однако в управлении труда выпускников не только информируют о текущих вакансиях, но и помогают с временным трудоустройством, что часто позволяет остаться потом в организации на постоянной основе. Помогают молодежи открывать и собственное дело. Этой возможностью воспользовались 43 молодых человека.





Мария Семак

24 октября 2017 года







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