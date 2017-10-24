Поиск работы для молодых орловских специалистов все чаще заканчивается успехом

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вторник
24.10.2017
14:35:03
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Поиск работы для молодых орловских специалистов все чаще заканчивается успехомЭто отмечают в управлении труда и занятости. Из 2,5 тысяч выпускников вузов – 1 400 трудоустроились.
Согласно статистике, основные проблемы на орловском рынке труда – дисбаланс спроса-предложения и невысокая зарплата, особенно при учете отсутствия опыта.
Однако в управлении труда выпускников не только информируют о текущих вакансиях, но и помогают с временным трудоустройством, что часто позволяет остаться потом в организации на постоянной основе. Помогают молодежи открывать и собственное дело. Этой возможностью воспользовались 43 молодых человека.
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