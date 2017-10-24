Орловским школьникам предложили рассказать о том, какой вклад вносит их семья в развитие области и страны

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вторник
24.10.2017
14:35:00
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Орловским школьникам предложили рассказать о том, какой вклад вносит их семья в развитие области и страныВ регионе стартовал научно-исследовательский проект-конкурс.
Организаторы поставили перед собой задачу изучить, какой системы ценностей придерживаются в современных семьях, чтят ли культурное наследие Орла, области, страны и другие факторы, важные для воспитания молодёжи.
От участников ждут мультимедийные презентации, со слайдами и интересным комментариями. Конкурс рассчитан на учеников с 5 по 11 класс и студентов колледжей и техникумов. Прием заявок уже начался и продлится до 30 ноября.
Более подробную информацию можно получить, отправив заявку на адрес электронной почты адрес pck_ob_dis_oguet@mail.ru, или по телефону 8-919-267-32-63
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