Новости версия для печати Орловским школьникам предложили рассказать о том, какой вклад вносит их семья в развитие области и страны В регионе стартовал научно-исследовательский проект-конкурс.



Организаторы поставили перед собой задачу изучить, какой системы ценностей придерживаются в современных семьях, чтят ли культурное наследие Орла, области, страны и другие факторы, важные для воспитания молодёжи.



От участников ждут мультимедийные презентации, со слайдами и интересным комментариями. Конкурс рассчитан на учеников с 5 по 11 класс и студентов колледжей и техникумов. Прием заявок уже начался и продлится до 30 ноября.



Более подробную информацию можно получить, отправив заявку на адрес электронной почты адрес pck_ob_dis_oguet@mail.ru, или по телефону 8-919-267-32-63





Мария Семак

24 октября 2017 года







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