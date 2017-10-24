Новости версия для печати В Железнодорожном районе Орла отмечено снижение подростковой преступности Как отметил глава района Юрий Тарасов, такой результат стал возможен благодаря совместной деятельности всех учреждений системы профилактики.



За 9 месяцев текущего года в Железнодорожном районе проведено 19 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Было рассмотрено более 200 материалов об административных правонарушениях.

Юрий Тарасов: «В целях оказания оперативной социальной помощи, осуществления комплексного межведомственного сопровождения семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на территории Железнодорожного района осуществляются рейды социального патруля. Они проходят по утвержденному на заседаниях комиссии графику, а также с учетом оперативной обстановки в районе. Проведено 37 рейдов социального патруля, в рамках которых проведены встречи с 145 семьями и 33 несовершеннолетними. Во время рейдов проводилась проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних. Родителям доводилась до сведения информация о получении возможных социальных услуг в учреждениях социальной защиты. Осуществлялась профилактическая, воспитательная, разъяснительная работа о надлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей». Также несовершеннолетним рассказывали, как организовать свободное время. Тем, кто достиг 14 лет, было предложено трудоустроиться в экологический отряд. Кроме того, была проведена работа по проверке подготовки детей к новому учебному году.





Ольга Борисова

24 октября 2017 года







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