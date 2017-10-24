Новости версия для печати В Орле водитель мотоцикла скрылся с места ДТП При этом виновником аварии является не он.



ДТП произошло 23 октября в три часа дня. Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», следовал по улице Лескова и в районе дома № 13 при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который следовал справа попутно. После чего, водитель мотоцикла оставил место ДТП участником, которого он является.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

24 октября 2017 года







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