В Орле водитель мотоцикла скрылся с места ДТП

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вторник
24.10.2017
14:35:22
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В Орле водитель мотоцикла скрылся с места ДТППри этом виновником аварии является не он.
ДТП произошло 23 октября в три часа дня. Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», следовал по улице Лескова и в районе дома № 13 при перестроении не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Кавасаки», который следовал справа попутно. После чего, водитель мотоцикла оставил место ДТП участником, которого он является.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек получил травмы.
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