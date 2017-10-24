Новости версия для печати В Сосковском районе при пожаре погиб хозяин дома ЧП произошло 23 октября поздно вечером в селе Кирово Сосковского района.



К месту происшествия был направлен дежурный караул 33-й пожарно-спасательной части. По прибытии огнеборцами было установлено, что дом горел изнутри по всей площади, сгорела и обрушилась кровля.



Уже после полуночи было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.



В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 50 квадратных метра, сгорела и обрушилась кровля на такой же площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. Размер ущерба устанавливается, сообщает сайт Главного управления МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

24 октября 2017 года







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