Новости версия для печати 30 октября в орловском театре «Свободное пространство» состоится спецпоказ спектакля «Телеграмма» 30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В этот день по всей стране будут проходить траурные акции и памятные мероприятия, посвященные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.



Театр «Свободное пространство» представит премьеру спектакля «Телеграмма» по пьесе Олега Михайлова, посвященного памяти расстрелянного латышского театра “Скатувэ”.



Их последний спектакль был показан в театре 8 ноября 1937 года. На сцену вышли одни женщины, так как все мужчины из труппы театра были арестованы НКВД. Через несколько дней женщин тоже арестовали.



27 декабря 1937 года руководство Москвы на основании «нецелесообразности» существования латышского театра в Москве распорядилось его закрыть. К тому времени на свободе не осталось ни одного работника театра, они обвинялись в участии в «латышской националистической фашистской организации».



3 февраля 1938 года артисты и работники театра были расстреляны на Бутовском полигоне НКВД под Москвой в числе 229 латышей, расстрелянных только в тот день. Основатель и режиссёр театра Освальд Глазунов избежал ареста, поскольку он был в составе труппы Театра им. Вахтангова. Но позднее, в 1947 году, погиб при несчастном случае в лагере, где находился будучи осужденным «за сотрудничество с немцами».



Спектакль “Телеграмма” - «перечитывание» известного гайдаровского рассказа «Чук и Гек», опубликованного в 1939 году в «Красной нови» под заголовком «Телеграмма», в котором за известным сюжетом скрывается трагедия не только героев пьесы, но и целой страны. Судьба отдельных персонажей отражает дух и проблемы времени.



Начало спецпоказа в 16 часов.





Орловское Информбюро

24 октября 2017 года







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