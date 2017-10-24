Новости версия для печати Защити своего ребенка в автомобиле Безопасность маленькому пассажиру в автомобиле может гарантировать специальное удерживающее устройство. Для того, что мамы и папы смогли довести новорожденного домой без нарушений, в орловском перинатальном центре открыт бесплатный прокат автолюлек. И количество детских устройств там увеличено.



Сотрудники ГИБДД привезли в подарок перинатальному центру еще несколько автолюлек. Они пользуются здесь огромным спросом. Есть даже предварительная запись. Будущие мамы предпочитают заранее вписать себя, чтобы потом «не болела голова» о поездке домой с самым дорогим – с малышом. О преимуществах защищенной перевозки младенцев будущим мамам рассказал главный инспектор области.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Ребенок, в силу своих физиологических особенностей, маленький, легкий, и, как правило, при любом, даже небольшом ДТП страдает больше всех. Автокресло всегда спасает, я как специалист это говорю». На этот раз пополнить фонды прокатного пункта решил один из автосалонов города. Инспекторы также просят водителей, чьи дети уже не нуждаются в автолюльках, передавать удерживающие устройства перинатальному центру.





Иван Суверин

24 октября 2017 года







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