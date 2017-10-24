Защити своего ребенка в автомобиле

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Защити своего ребенка в автомобилеБезопасность маленькому пассажиру в автомобиле может гарантировать специальное удерживающее устройство. Для того, что мамы и папы смогли довести новорожденного домой без нарушений, в орловском перинатальном центре открыт бесплатный прокат автолюлек. И количество детских устройств там увеличено.
Сотрудники ГИБДД привезли в подарок перинатальному центру еще несколько автолюлек. Они пользуются здесь огромным спросом. Есть даже предварительная запись. Будущие мамы предпочитают заранее вписать себя, чтобы потом «не болела голова» о поездке домой с самым дорогим – с малышом. О преимуществах защищенной перевозки младенцев будущим мамам рассказал главный инспектор области.
На этот раз пополнить фонды прокатного пункта решил один из автосалонов города. Инспекторы также просят водителей, чьи дети уже не нуждаются в автолюльках, передавать удерживающие устройства перинатальному центру.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «Ребенок, в силу своих физиологических особенностей, маленький, легкий, и, как правило, при любом, даже небольшом ДТП страдает больше всех. Автокресло всегда спасает, я как специалист это говорю».