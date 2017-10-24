Новости версия для печати В Орловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ Превышено и значение эпидемических порогов.



За минувшую неделю к врачам обратилось 4 225 человек. Всем им диагностируют простудные инфекции. О лабораторно подтвержденном гриппе пока речи не идет. Как заверили в Роспотребнадзоре, циркулируют вирусы парагриппа 1 и 3 типа, аденовирусы и бокавирусы. От гриппа еще можно привиться. Укол не защитит от заражения, но поможет легче перенести болезнь и без осложнений.



За минувшую неделю прививку сделали более 52 тысяч жителей области.



Всего в области привито против гриппа в рамках национального календаря более 266 тысяч человек. Это 35% населения. Вакцинация продолжается. Сделать «укол здоровья» можно в поликлинике по месту жительства или, например, на ярмарке выходного дня в Орле в субботу. Передвижные прививочные пункты работают на площадях Жукова, Комсомольской и на улице Металлургов.





Татьяна Напольских

24 октября 2017 года







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