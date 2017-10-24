Новости версия для печати Бывшему заместителю Ливенского межрайонного прокурора инкриминируют мошенничество Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.



По версии следствия, с июля по август прошлого года экс-прокурор получил от ряда коммерсантов деньги в размере 800 тысяч рублей. За это он обещал помочь избежать ответственности фигурантам уголовного дела общества «Диалог», связанного с обманом участников долевого строительства, а также «спустить на тормозах» доследственную проверку по невыплате зарплат работникам «Строй Проект Сервиса». В августе прошлого года подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ и следственного управления при получении последней части денежного вознаграждения. Уголовное дело направлено в суд.





Иван Суверин

24 октября 2017 года







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