444 орловские семьи получат памятные медали и дипломы

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вторник
24.10.2017
14:35:29
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444 орловские семьи получат памятные медали и дипломыСоответствующий указ подписал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Памятные медали и дипломы получат семьи, которые не так давно стали многодетными.
Чествование назначено на 26 октября. Подобные торжественные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области. Памятные медали многодетным семьям вручают два раза в год: накануне Международного дня семьи 15 мая и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
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