Новости версия для печати 444 орловские семьи получат памятные медали и дипломы Соответствующий указ подписал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.



Памятные медали и дипломы получат семьи, которые не так давно стали многодетными.



Чествование назначено на 26 октября. Подобные торжественные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области. Памятные медали многодетным семьям вручают два раза в год: накануне Международного дня семьи 15 мая и Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.





Вести-Орёл

24 октября 2017 года







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