Новости версия для печати Минувшей ночью в результате страшного ДТП погиб сотрудник орловской Госавтоинспекции Двое его коллег серьезно пострадали.



Как сообщили в региональном управлении полиции, ДТП случилось на 411-м километре трассы М-2. После столкновения грузовика с патрульный машиной, автомобиль ДПС протащило больше сотни метров, после чего он загорелся.

Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Установлено, что накануне около 23 часов на 411 километре автодороги М-2 Крым водитель 1963 года рождения в нарушении правил дорожного движения, двигаясь по обочине автодороги, допустил наезд на стоящий с включенными проблесковыми маячками служебный автомобиль ГИБДД, в котором находился патрульный экипаж в составе трех инспекторов ДПС. В результате ДТП один сотрудник погиб, двое получили телесные повреждения и были госпитализированы в центральную районную больницу». Как сообщили в УМВД, погибший - майор полиции Николай Селютин - отработал в Госавтоинспекции 19 лет и был у своего руководства на хорошем счету. В подразделениях ГИБДД на различных должностях Николай Селютин работал с августа 1998 года. В последнее время проходил службу инспектором отделения ДПС УГИБДД УМВД России по Орловской области. Награжден медалями «За отличие в службе» первой, второй и третьей степени, неоднократно поощрялся благодарностями и почетными грамотами. У Николая Селютина остались жена и трое детей.



Руководство и личный состав УМВД России по Орловской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Николая Геннадиевича Селютина. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.



Расследование обстоятельств рокового происшествия будет проводиться под контролем Следственного комитета.





Иван Суверин

24 октября 2017 года







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