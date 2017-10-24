Жители «карточного дома» на набережной Дубровинского в Орле против сноса здания

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вторник
24.10.2017
14:35:16
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Жители «карточного дома» на набережной Дубровинского в Орле против сноса зданияОб этом сообщили сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла.
Накануне прошла встреча с жителями всех 36-ти квартир аварийного дома, где они и высказали свое мнение.
Как сообщил первый заместитель главы администрации г. Орла Олег Минкин, «в дальнейшем действия администрации будут направлены на то, чтобы принять решение об изъятии помещений и земельного участка, провести оценку, и при поступлении средств из резервного фонда Орловской области запустить процедуру приобретения жилья».
По словам главы администрации Орла Александра Муромского, 70 млн. рублей уже выделены из резервного фонда региона.
Напомним, на прошлой неделе в мэрии озвучили дату сноса аварийного дома – 16 ноября.
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