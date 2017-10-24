Новости версия для печати Городские власти пытаются найти средства на покос травы в Орле Сегодня состоялось рабочее совещание в мэрии. И первое, что обсудили городские власти – покос травы в областном центре. Накануне на заседании правительства области, которое проходило в Малоархангельске, врио губернатора Андрей Клычков отметил, что город Орел зарос травой.



Сегодня глава администрации города Орла Александр Муромский дал поручение решить проблему. А она, действительно, есть. Летом Орёл зарастал тарвой, косить растительность выходили добровольцы, ведь на благоустройство города в бюджете денег нет, а те, что были заложены на покос травы, закончились ещё в июле месяце. Всё это в полной мере можно отнести и к содержанию скверов и парков.

Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Ситуация по скверам, паркам и набережным банально проста. Сегодня в нашем бюджете нет даже строчки на 4-й квартал для того, чтобы заниматься содержанием скверов, парков и набережных. Мое предложение: вместе с депутатским корпусом, вместе с моим замом по финансам на комитете рассмотреть вопрос – откуда мы можем перенести средства, для того, чтобы решить эту проблему. Тоже самое касается и уборки кладбищ. К сожалению, средства на уборку кладбищ тоже закончились». По словам начальника УКХ Дмитрия Зуева сейчас идут переговоры с хозяйствующими субъектами и предпринимателями по вопросу покоса травы, чтобы совместными усилиями решить проблему. Отметим также, бюджет областного центра имеет кредиторскую задолженность более 600 млн. рублей.





Ольга Борисова

24 октября 2017 года







На главную страницу





