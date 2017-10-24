Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
24.10.2017
19:11:07
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Городские власти пытаются найти средства на покос травы в Орле

Сегодня состоялось рабочее совещание в мэрии. И первое, что обсудили городские власти – покос травы в областном центре. Накануне на заседании правительства области, которое проходило в Малоархангельске, врио губернатора Андрей Клычков отметил, что город Орел зарос травой.

Сегодня глава администрации города Орла Александр Муромский дал поручение решить проблему. А она, действительно, есть. Летом Орёл зарастал тарвой, косить растительность выходили добровольцы, ведь на благоустройство города в бюджете денег нет, а те, что были заложены на покос травы, закончились ещё в июле месяце. Всё это в полной мере можно отнести и к содержанию скверов и парков.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Ситуация по скверам, паркам и набережным банально проста. Сегодня в нашем бюджете нет даже строчки на 4-й квартал для того, чтобы заниматься содержанием скверов, парков и набережных. Мое предложение: вместе с депутатским корпусом, вместе с моим замом по финансам на комитете рассмотреть вопрос – откуда мы можем перенести средства, для того, чтобы решить эту проблему. Тоже самое касается и уборки кладбищ. К сожалению, средства на уборку кладбищ тоже закончились».
По словам начальника УКХ Дмитрия Зуева сейчас идут переговоры с хозяйствующими субъектами и предпринимателями по вопросу покоса травы, чтобы совместными усилиями решить проблему. Отметим также, бюджет областного центра имеет кредиторскую задолженность более 600 млн. рублей.


Ольга Борисова
24 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта