Городские власти пытаются найти средства на покос травы в Орле

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Городские власти пытаются найти средства на покос травы в ОрлеСегодня состоялось рабочее совещание в мэрии. И первое, что обсудили городские власти – покос травы в областном центре. Накануне на заседании правительства области, которое проходило в Малоархангельске, врио губернатора Андрей Клычков отметил, что город Орел зарос травой.
Сегодня глава администрации города Орла Александр Муромский дал поручение решить проблему. А она, действительно, есть. Летом Орёл зарастал тарвой, косить растительность выходили добровольцы, ведь на благоустройство города в бюджете денег нет, а те, что были заложены на покос травы, закончились ещё в июле месяце. Всё это в полной мере можно отнести и к содержанию скверов и парков.
По словам начальника УКХ Дмитрия Зуева сейчас идут переговоры с хозяйствующими субъектами и предпринимателями по вопросу покоса травы, чтобы совместными усилиями решить проблему. Отметим также, бюджет областного центра имеет кредиторскую задолженность более 600 млн. рублей.
Александр Муромский, глава администрации города Орла: «Ситуация по скверам, паркам и набережным банально проста. Сегодня в нашем бюджете нет даже строчки на 4-й квартал для того, чтобы заниматься содержанием скверов, парков и набережных. Мое предложение: вместе с депутатским корпусом, вместе с моим замом по финансам на комитете рассмотреть вопрос – откуда мы можем перенести средства, для того, чтобы решить эту проблему. Тоже самое касается и уборки кладбищ. К сожалению, средства на уборку кладбищ тоже закончились».