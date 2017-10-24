Новости версия для печати Сегодня на совещании в мэрии Орла обсуждение транспортного вопроса оказалось одним из самых жарких Каждый день в мэрию Орла поступают десятки обращений от жителей города с просьбой увеличить время работы «маршруток». И действительно, после 9 часов вечера воспользоваться транспортом невозможно. Вместо 10 автобусов на маршруте работают только 7. Водители нередко нарушают ПДД – об этом говорят уже правоохранители. На что перевозчики отвечают - тариф не индексировался уже два года, а компенсацию за льготников возвращают не в полном объеме.



Сегодня на совещании в мэрии мнения горожан высказывают общественники. Расписание движения есть на всех остановках. Но водители, выполнив план, нередко уходят с маршрута.

Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «На линии после 9 вечера должно работать 92 автобуса. Фактически на маршрутах остается порядка 70-75 единиц, что составляет около 80%». Власти грозят расторжением контракта. В этом году с тремя перевозчиками пришлось расстаться. И 34 раза недобросовестные предприниматели попали на штраф. Правда, как отметили на совещании, сумма штрафов – символическая, она зависит от суммы контракта, это порядка 100 рублей.



С начала 2017 года орловские маршрутки почти 300 раз попадали в ДПТ, 60 пассажиров получили травмы. Цифры меньше, чем в прошлом году. Но основными причинами дорожные полицейские называют как раз несоблюдение графиков.

Андрей Фарафонов, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Смотришь ГЛОНАСС: допустим, на маршруте должно быть 10 автобусов, а в режиме он-лайн работают 7 автобусов». Сами же перевозчики винят во всем экономику. Автопарк пытаются обновлять, но тариф не индексировался уже два года.



Плюс ко всему, как отметили перевозчики, компенсацию за льготников возвращают не в полном объеме. В итоге: за одного льготного пассажира водитель получает в среднем 10 рублей. Чтобы в следующем году транспортные проблемы не повторились, перевозчики предложили заложить эту разницу в бюджете города. Однако власти пока ответа не дали.





Надежда Невматулина

24 октября 2017 года







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