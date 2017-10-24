Сегодня на совещании в мэрии Орла обсуждение транспортного вопроса оказалось одним из самых жарких

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Сегодня на совещании в мэрии Орла обсуждение транспортного вопроса оказалось одним из самых жаркихКаждый день в мэрию Орла поступают десятки обращений от жителей города с просьбой увеличить время работы «маршруток». И действительно, после 9 часов вечера воспользоваться транспортом невозможно. Вместо 10 автобусов на маршруте работают только 7. Водители нередко нарушают ПДД – об этом говорят уже правоохранители. На что перевозчики отвечают - тариф не индексировался уже два года, а компенсацию за льготников возвращают не в полном объеме.
Сегодня на совещании в мэрии мнения горожан высказывают общественники. Расписание движения есть на всех остановках. Но водители, выполнив план, нередко уходят с маршрута.
Власти грозят расторжением контракта. В этом году с тремя перевозчиками пришлось расстаться. И 34 раза недобросовестные предприниматели попали на штраф. Правда, как отметили на совещании, сумма штрафов – символическая, она зависит от суммы контракта, это порядка 100 рублей.
Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «На линии после 9 вечера должно работать 92 автобуса. Фактически на маршрутах остается порядка 70-75 единиц, что составляет около 80%».
С начала 2017 года орловские маршрутки почти 300 раз попадали в ДПТ, 60 пассажиров получили травмы. Цифры меньше, чем в прошлом году. Но основными причинами дорожные полицейские называют как раз несоблюдение графиков.
Сами же перевозчики винят во всем экономику. Автопарк пытаются обновлять, но тариф не индексировался уже два года.
Андрей Фарафонов, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Смотришь ГЛОНАСС: допустим, на маршруте должно быть 10 автобусов, а в режиме он-лайн работают 7 автобусов».
Плюс ко всему, как отметили перевозчики, компенсацию за льготников возвращают не в полном объеме. В итоге: за одного льготного пассажира водитель получает в среднем 10 рублей. Чтобы в следующем году транспортные проблемы не повторились, перевозчики предложили заложить эту разницу в бюджете города. Однако власти пока ответа не дали.