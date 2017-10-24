Новости версия для печати В орловской «Спецавтобазе» и в управлении градостроительства мэрии Орла – новые руководители Их представили сегодня.



Муниципальное предприятие по санитарной очистке города возглавил Павел Плахов. До этого он несколько лет занимал должность советника главы администрации Орла.



У руля управления градостроительства стал Виктор Булгаков. Он работал в строительных компаниях. На этом посту он сменил Олега Минкина, который стал первым заместителем главы администрации Орла.





Надежда Невматулина

24 октября 2017 года







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