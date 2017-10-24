В Арбитражном суде Орловской области сменился председатель

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вторник
24.10.2017
19:11:18
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В Арбитражном суде Орловской области сменился председательЭту должность займет Сергей Шурыгин из Смоленска.
Что касается Александра Бумагина, он стал председателем в 19-м арбитражном апелляционном суде в Воронеже.
Сергей Дмитриевич Шурыгин в 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И.Курского.
В период с 1987 по 2005 годы работал в системе судов общей юрисдикции Смоленской области в качестве народного судьи Гагаринского и Вяземского городских народных судов (1987-1989); председателя Вяземского городского народного суда (1989-1992); судьи Смоленского областного суда (1992-1999); председателя Ленинского районного суда города Смоленска (1999-2005).
Имеет первый квалификационный класс судьи.
Награжден:
- медалью "За заслуги перед судебной системой Российской Федерации" II степени;
- Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации;
- Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- медалью "20 лет арбитражным судам Российской Федерации".
Присвоено Почетное звание «Почетный работник судебной системы».
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