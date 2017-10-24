Новости версия для печати В Арбитражном суде Орловской области сменился председатель Эту должность займет Сергей Шурыгин из Смоленска.



Что касается Александра Бумагина, он стал председателем в 19-м арбитражном апелляционном суде в Воронеже.



Сергей Дмитриевич Шурыгин в 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И.Курского. В период с 1987 по 2005 годы работал в системе судов общей юрисдикции Смоленской области в качестве народного судьи Гагаринского и Вяземского городских народных судов (1987-1989); председателя Вяземского городского народного суда (1989-1992); судьи Смоленского областного суда (1992-1999); председателя Ленинского районного суда города Смоленска (1999-2005). Имеет первый квалификационный класс судьи. Награжден: - медалью "За заслуги перед судебной системой Российской Федерации" II степени; - Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации; - Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; - медалью "20 лет арбитражным судам Российской Федерации". Присвоено Почетное звание «Почетный работник судебной системы».





Татьяна Напольских

24 октября 2017 года







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