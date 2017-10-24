Новости версия для печати Полномочия председателя Орловского областного суда продлены еще на шесть лет Общий юридический стаж Федора Телегина уже более 35 лет. А стаж работы в должности судьи – более четверти века.



С момента образования суда в 1937 году Федор Телегин является четырнадцатым председателем Орловского областного суда.





Татьяна Напольских

24 октября 2017 года







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