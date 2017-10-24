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Судьбу казны Орловской области на следующий год и на плановый период 2019-20 годов народные избранники решат 27 октября

25 октября пройдут публичные слушания на эту тему. Все предложения от общественников будут внимательно рассмотрены.

Проект, который будут разбирать депутаты Облсовета на общем заседании, был представлен на рассмотрение членов президиума. Также была принята и повестка будущей сессии. В неё вошли 24 вопроса. Обсудят народные избранники на очередной сессии выплаты на детей, величину прожиточного минимума и бюджет Орловской области на 2018 год.

Руководитель департамента финансов – Елена Сапожникова, рассказала, что бюджет будет бездефицитным. Доходы прогнозируются в 27 миллиардов 668 миллионов рублей. Объём госдолга региона, по прогнозам специалистов, не изменится.
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «Необходимо правительству сокращать особенно неэффективные расходы. Мы говорим, что бюджет социально ориентированный. Из 27 миллиардов 668 миллионов 17 миллиардов 687 миллионов идут на социальную сферу».
Также Леонид Музалевский рассказал, что в Государственной Думе пройдёт заседание, на котором депутаты обсудят, как помочь всем регионам сформировать сбалансированные бюджеты.


Антон Киселёв
24 октября 2017 года

 


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