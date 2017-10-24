Работники прокуратуры Орловской области проведут приём жителей области по вопросам нарушения трудовых прав

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вторник
24.10.2017
19:11:10
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Работники прокуратуры Орловской области проведут приём жителей области по вопросам нарушения трудовых правВ том числе и по задержке заработной платы.
Прием пройдет 25 октября в здании областной прокуратуры, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17а.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8486-2) 40-56-49.
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