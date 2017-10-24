Новости версия для печати В Орле появятся платные парковки Правда, пока речь идет только об одной площадке – около автовокзала.



Об этом сегодня сообщили в мэрии областного центра.



Предполагается, что расположится она у одного из выходов подземного пешеходного перехода и будет рассчитана на 32 автомобиля.

Артем Митасов, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Тариф мы рассчитали и соответствующее предложение уже готово по стоимости одного машиноместа. Получилось 16 рублей в час». Сложилась эта стоимость, по словам главного финансиста Орла, из расчета, что загружена парковка будет на 50% и окупится проект за два года. Когда придется платить за стоянку перед автовокзалом – сроков в мэрии пока не озвучивают. Но перспектива – обсуждается.





Надежда Невматулина

24 октября 2017 года







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