Сегодня в Орле отключат воду

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среда
25.10.2017
7:51:07
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Сегодня в Орле отключат водуОтключение воды связано с проведением аварийно-ремонтных работ.
25 октября с 9 до 17 часов, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке водопроводной сети, будет прекращено водоснабжение домов №312, 316, 318 (д/с №61), 324, 326, 328, 332, 338 по ул. Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
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