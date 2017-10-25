Новости версия для печати Сегодня в Орле отключат воду Отключение воды связано с проведением аварийно-ремонтных работ.



25 октября с 9 до 17 часов, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке водопроводной сети, будет прекращено водоснабжение домов №312, 316, 318 (д/с №61), 324, 326, 328, 332, 338 по ул. Комсомольской . Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

25 октября 2017 года







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