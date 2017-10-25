Новости версия для печати Сегодня депутаты орловского Облсовета проведут публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год В публичных слушаниях примут участие члены правительства области, представители городской власти и общественных организаций.



Горожан приглашают внести свои предложения или замечания, которые учтут при формировании поправок в главный финансовый документ Орловской области. Затем, уже в новой редакции, проект бюджета рассмотрят на очередном заседании регионального парламента. Слушания пройдут в круглом зале областной администрации, начало в 10 часов.





Мария Семак

25 октября 2017 года







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