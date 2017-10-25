Новости версия для печати Сегодня при региональном Росреестре состоится очередное заседание комиссии по пересмотру кадастровой стоимости С начала этого года в силу вступили изменения при расчете земельного налога. Теперь он исчисляется на основании новой кадастровой оценки, которая была проведена в 2014 году.



В результате, цифры в квитанциях на оплату земельного налога увеличились почти в 10 раз. Однако изменения коснулись не только тех, кто имеет в собственности участки под личное подсобное хозяйство, но и тех, кто получил их под индивидуальное жилищное строительство. Андрей Дудоладов, главный государственный налоговый инспектор УФНС России по Орловской области: «Если в течение десяти лет после регистрации права собственности на земельный участок не зарегистрировано право на построенный на этом участке объект, исчисление суммы земельного налога за 2016 год производится с учетом коэффициента 2, то есть сумма налога удваивается».





Оксана Гранн

25 октября 2017 года







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