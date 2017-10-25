В местах боевой славы Болховского района посадили сосны и ели

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среда
25.10.2017
12:19:08
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В местах боевой славы Болховского района посадили сосны и елиПосадка деревьев проводилась в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!».
Как сообщает информационный портал Орловской области, в акции принимали участие работники Болховского лесничества совместно с сотрудниками ОМВД России по Болховскому району, представителями УМВД России по Орловской области и ветеранами правоохранительных органов. Всего около 30 человек. Они посадили ели на аллеях у памятника генералу Лаврову на Кривцовском мемориальном комплексе.
Также силами двух ведомств посажены 200 сеянцев сосны обыкновенной на участке, где запроектировано строительство часовни в память о погибших воинах Великой Отечественной войны.
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в Орловской области продолжаются.
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